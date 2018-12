Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) intensiviert ihre Untersuchungen im Phantom-Aktien-Steuerskandal und sendet "an rund 60 Banken ein Auskunftsersuchen". "Ich bestätige, dass wir an rund 60 Banken ein Auskunftsersuchen gesendet haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen die einzelnen Institute nicht nennen darf", so Norbert Pieper, Bafin-Pressesprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...