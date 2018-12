BASF: 7% bis zur Trendwechselchance Im Gleichklang mit dem Dax hat die Aktie von BASF heute zunächst verloren und sich ab 11 Uhr erholt. Was Analysten schreiben hat also höchstens kurzfristig Bedeutung für die Kursentwicklung. Beispielsweise erklärte Martin Evans, Analyst der britischen HSBC, am Donnerstag Belastungen der Wirtschaftslage würden das Wachstum des Chemiekonzerns...

