Aufenthalts- und Citizenship-by-Investment-Programme haben sich in den letzten Jahren sowohl für die Länder, die diese Programme auflegen, als auch für die einzelnen Investoren, die an ihnen teilnehmen, als neue Perspektive in Bezug auf Freiheit, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit durchgesetzt.

Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wert dieser Programme ist unbestritten. Die gesamte Investment-Migration-Branche erwirtschaftet derzeit rund 18 Milliarden US-Dollar pro Jahr mit der Aussicht, sehr bald die Marke von 20 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Ausländische Direktinvestitionen (FDI) gelten inzwischen als der Hauptantriebsmotor des Wirtschaftswachstums für viele Entwicklungs- und Schwellenländer auf der ganzen Welt. Die Zahl der Investment-Migration-Programme hat rasant zugenommen. Während es in den 1980er und 1990er Jahren nur wenige Programme gab, haben inzwischen mehr als 100 Länder Investment-Migration-Vorschriften in ihre Gesetzgebung aufgenommen. Heute existieren mehr als 60 aktive Programme, wobei die beiden wachstumsstarken europäischen Länder Republik Moldau und Montenegro die letzten waren, die attraktive Citizenship-Angebote eingeführt haben.

Vor dem Hintergrund dieses enormen Wachstums und um die eigene Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten, hat Henley & Partners eine Reihe wichtiger und interessanter Änderungen am Executive Committee vorgenommen. Die folgenden Bestellungen werden zum 1. Januar 2019 wirksam:

Dr. Juerg Steffen wird die Funktion des Group CEO übernehmen und Dr. Christian H. Kälin bleibt Group Chairman.

wird die Funktion des Group CEO übernehmen und bleibt Group Chairman. Peter S. Vincent , derzeit General Counsel von Thomson Reuters Special Services LLC sowie Assistant Director für International Policy bei BORDERPOL, wird dem Executive Committee beitreten und die Gesamtverantwortung für Bereiche Government Services und Business Intelligence übernehmen.

, derzeit General Counsel von Thomson Reuters Special Services LLC sowie Assistant Director für International Policy bei BORDERPOL, wird dem Executive Committee beitreten und die Gesamtverantwortung für Bereiche Government Services und Business Intelligence übernehmen. Marco Gantenbein , zurzeit Managing Partner des Büros in Dubai, wird Dr. Steffen als Group COO ersetzen.

, zurzeit Managing Partner des Büros in Dubai, wird Dr. Steffen als Group COO ersetzen. Andreas Keller , zuvor Managing Director von Weber Shandwick Dubai, wird als neuer Managing Partner des Büros in Dubai und Head of Middle East in das Unternehmen eintreten.

, zuvor Managing Director von Weber Shandwick Dubai, wird als neuer Managing Partner des Büros in Dubai und Head of Middle East in das Unternehmen eintreten. Dr. Christina Federle, Group Head of Legal and Compliance, und Stefan Kraus, Chief of Staff des Unternehmens, werden Mitglied des Executive Committee.

Group Director Hugh Morshead, verantwortlich für Corporate Governance, und Chief Financial Officer, Dan Wilson, werden dem neuen Executive Committee weiterhin angehören.

