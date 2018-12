Medienmitteilung

Zürich, 14. Dezember 2018

Investis verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung an der Projektgesellschaft La Foncière de la Dixence SA

Weitere Fokussierung auf die Genferseeregion

Risikosenkung im Entwicklungsbereich

Investis hat heute einen Vertrag unterzeichnet, um ihre Beteiligung als Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft La Foncière de la Dixence SA von aktuell 83.3% an die mjd Développement SA, Nendaz, zu verkaufen. Die Projektgesellschaft realisiert derzeit die Planung und Finanzierung des Entwicklungsprojekts Dixence Resort in Hérémence. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug ist per Ende Februar 2019 vorgesehen. La Foncière de la Dixence hat bisher insgesamt CHF 31 Mio. in dieses Projekt investiert. Grund für den Verkauf der Beteiligung ist eine weitere Fokussierung auf die Genferseeregion mit gleichzeitiger Risikosenkung im Entwicklungsbereich.

Investis bleibt mit dem Projekt verbunden. So wird sie einerseits mit 21% an den resultierenden Verkaufsgewinnen partizipieren, und verpflichtet sich andererseits das Hotel sowie die Therme 2 Jahre nach deren Eröffnung zu einem festgelegten, den geplanten Baukosten entsprechenden Betrag zu übernehmen, falls diese bis dahin nicht verkauft sind.

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Gesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden synergetischen Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und wurde per 30. Juni 2018 mit CHF 1,289 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken in der ganzen Schweiz angeboten. Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com (http://www.investisgroup.com)