Mit bisher 0,8 Mio. EUR läuft das 4. Quartal im Umsatz zwar unter Plan, das Gesamtjahr liegt mit rund 6,7 Mio. EUR aber in der geplanten Bandbreite. Auf der Ergebnisseite haben wir jedoch mit mehreren negativen Effekten zu kämpfen. In Ergänzung zu unserer Veröffentlichung vom 19.10.2018 müssen wir daher leider mitteilen, dass bedingt durch ein allgemein schwaches 4. Quartal sowie fallende Bewertungen in unseren Beteiligungspositionen die Verluste angestiegen sind.



Durch die Kombination von zu erwartenden Abschreibungen auf unsere Wertpapierbestände in Höhe von voraussichtlich ca. 200 - 250 TEUR und den erwähnten Aufwendungen für die Rechtsberatung rechnen wir zum 31.12.2018 nunmehr mit einem Jahresverlust von etwa 450 TEUR, vor einer möglichen verlustreduzierenden Teilauflösung des Fonds für allgemeine Bankrisiken.



