DAX-Anleger hoffen auf die Fed, Scout24 sorgt für Anlegerfantasien

Auch am heutigen Freitag wurde es nichts mit einer Fortsetzung der Erholungsrallye im DAX. Zumindest konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer einen kleinen Achtungserfolg erzielen. Mehr aber auch nicht.

Das war heute los. Der DAX rutschte in der Spitze um 1,7 Prozent auf 10.733 Zähler ab, konnte sich im späteren Handel jedoch von seinen Tagestiefs entfernen. Trotzdem scheint sich auch die jüngste Erholung als kurzfristiges Strohfeuer zu entpuppen. Dieses Mal war es die fehlgeschlagene Rückeroberung der psychologisch wichtigen 11.000-Punkte-Marke, die neben den anhaltenden Marktunsicherheiten für große Enttäuschung gesorgt hatte. Nun liegen die Hoffnungen der Anleger auf einem überraschenden und mutigen Schritt der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, um die diesjährige Weihnachts- bzw. Jahresendrallye in Schwung zu bringen.

Das waren die Tops & Flops. Zu den DAX-Tagesgewinnern gehörte heute die HeidelbergCement-Aktie (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Das Papier legte zeitweise ein Kursplus von rund 2 Prozent hin. Damit setzte die Aktie des Baustoffherstellers ihre jüngste Stabilisierung fort.

Den vollständigen Artikel lesen ...