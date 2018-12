BERLIN (Dow Jones)--Anders als andere Staaten muss der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei in Deutschland nicht fürchten, ausgesperrt zu werden. Beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G sollen die Chinesen eine Rolle spielen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat keine Bedenken gegen das Unternehmen. "Aber jedes einzelne Produkt, jedes einzelne Gerät muss sicher sein, wenn es in kritischen Infrastrukturen verwendet wird", sagte er im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Unterstützung für diese Haltung erhält der CDU-Politiker von den Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Beamten hegen derzeit keinen Spionageverdacht. "Für so gravierende Entscheidungen wie einen Bann braucht man Belege", sagt BSI-Präsident Arne Schönbohm dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Diese lägen seiner Behörde nicht vor. Huawei hatte erst im November in Bonn ein "Sicherheitslabor" eröffnet, in dem deutsche Kunden unter anderem den Quellcode von Huawei-Produkten prüfen können.

Die USA, Australien und Japan wollen Huawei aus Sicherheitsgründen ausschließen. Sie fürchten, ausgehorcht zu werden. Die US-Regierung und ihre Geheimdienste üben seit Monaten Druck auf Partner wie Deutschland aus, es ihnen gleichzutun. Jüngst wurde die Finanzchefin des Konzerns, Meng Wanzhou, auf Antrag Washingtons in Kanada verhaftet. Gegen Kaution wurde sie freigelassen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2018 12:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.