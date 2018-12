NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktie von Johnson & Johnson steht am Freitag an der Wall Street deutlich unter Druck und verzeichnet das stärkste Tagesminus seit März 2000. Hintergrund ist eine Reuters-Meldung, wonach aus internen Dokumenten hervorgeht, dass sich in Babypuder-Produkten des Konzerns zeitweise krebserregende Asbest-Stoffe befunden haben könnten und Johnson & Johnson diese Information gegenüber der Börsenaufsicht und der Öffentlichkeit zurückgehalten habe.

"Jede Behauptung, dass Johnson & Johnson Informationen über die Sicherheit des Puders kannte oder aber verheimlichte, ist falsch", so Ernie Knewitz, stellvertretender Leiter der Global Media Relations in einem Antwortschreiben an Reuters. In dem Schreiben wurde zudem darauf hingewiesen, das in tausenden unabhängigen Tests geprüft werde, dass die Puder der Firma kein Asbest enthalten oder Krebs verursachen, berichtet Reuters weiter.

Für die Aktie von Johnson & Johnson geht es im Dow-Jones-Index aktuell um 9,1 Prozent auf 134,38 Dollar nach unten. Die Papiere sind damit der mit Abstand stärkste Verlierer.

December 14, 2018

