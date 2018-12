Wir hatten diesen Monster-Rebound geahnt: Die Pantaflix-Aktie (WKN: A12UPJ) gehört in dieser Woche zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Die Handelswoche beendet die Panta-Aktie mit Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich.

Wer am Montag zum Tief von 1,14 Euro eingestiegen ist, konnte hier in 5 Tagen einen Gewinn von über +50% erzielen - in unserem Live-Chat hatten wir wiederholt auf attraktive Trading-Chancen bei Pantaflix hingewiesen. Beim ein oder anderen werden Erinnerungen an Staramba wach.

Aktie war zeitweise enorm unterbewertet

Die Aktie wurde zeitweise mit einem Börsenwert von 16 Millionen Euro gehandelt, eine Summe die zum gegenwärtigen Zeitpunkt ...

