Mit seinen knapp über 300.000 Einwohnern ist Mannheim auch als "Quadratestadt" bekannt. Die historische Innenstadt ist quasi als Planstadt in Häuserblocks, statt in Straßenzügen angelegt. Diese 144 "Quadrate" sind aber auch nicht solche Quadrate "qua" Geometrie, sondern auch mal schlichte Rechtecke. In Sachen Integrationsarbeit versucht die Stadt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...