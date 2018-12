Stuttgart (ots) - Beschwerden über Ausfälle und Verspätungen bei Flügen und Bahnfahrten sind auf Rekordniveau. Der Kunde hat die Nase gestrichen voll. Ihm bleibt nichts übrig, als auf eine bessere finanzielle Entschädigung zu pochen. Das wäre durch ein automatisiertes Verfahren technisch problemlos machbar. Wenn Flüge und Züge online gebucht werden können, muss Schluss damit sein, eine Entschädigung schriftlich auf komplizierten Formularen zu beantragen. Was in der Regel nichts anderes heißt, als wochenlang seinen Ansprüchen hinterherzulaufen.



