Diamond CBD Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN), ein führender Anbieter im Bereich Hanfextraktion und innovativen CBD-Produkten für den Wellness-Markt, steigt in das Kaffeesegment ein. Die Kaffeebranche wird 2018 voraussichtlich einen Umsatz von 46 Milliarden USD erzielen.

Gefertigt im universellen K-Cup-Design passen diese Pads in fast alle modernen Eintassen-Kaffeemaschinen und bieten somit eine leicht integrierbare Ergänzung für jede Umgebung, die 25 mg CBD in einem leckeren Lieblingsgetränk für weniger als 5 USD pro Tasse liefert.

Diese neue Produktlinie hochwertiger Chill Coffee Capsules wurde kürzlich in das breit gefächerte Sortiment des Unternehmens an Cannabinoid- und natürlichen Hanfprodukten aufgenommen. Jeder Karton enthält vier einzelne Kapseln in den Geschmacksrichtungen Original Chill Coffee, Decaf Chill Coffee, Chill Black Tea und Chill Green Tea. Der Stückpreis pro Karton beträgt 10,00 USD, die UVP 19,99 USD.

Diese Chill Coffee Capsules von Diamond CBD sind auf der Diamond CBD-Website erhältlich, ebenso wie die Chill 4er-Pack Assorted-Kartons. Diese Kaffeekapseln sind eine großartige Ergänzung für Büros und Unternehmen und bieten Kunden einen hochwertigen Kaffee, während sie die Kraft von CBD trinken! Kaffeetrinker landesweit können den Tag nun mit einem neuen Gefühl der Entspannung beginnen, indem sie Chill Coffee in ihre Morgenroutine aufnehmen. Das perfekte Gleichgewicht von reichhaltigem biologischem Kaffee oder Tee und hochwertigem Cannabidiol (CBD) stellt selbst anspruchsvollste Tester zufrieden.

Sie sind als Massengut erhältlich und Unternehmen können in ihren Büros einen Vorrat von Getränken anlegen, die jeder den ganzen Tag über genießen kann, wobei die Wachsamkeit erhalten bleibt und gleichzeitig ein Gefühl der Gelassenheit entsteht, das dem Arbeitstag ein neues Gleichgewicht verleiht.

Ein aktueller Artikel in Rolling Stone bemerkt: "Seit Jahren prognostizieren Experten, dass der amerikanische Markt bis 2020 20 Milliarden USD erreichen wird, wenn die Cannabisbranche mit dem gegenwärtigen Tempo expandiert. Aber es zeigt sich, dass ein Markt zu einer eigenen Mega-Branche wird: Nach einer neuen Schätzung von Cannabisbranchen-Analysten Brightfield Group könnte der Hanf-CBD-Markt allein bis 2022 22 Milliarden USD erreichen."

"Die Cannabisbranche wächst explosionsartig", sagte Kevin Hagen, CEO von PotNetwork Holdings, Inc., der Muttergesellschaft von Diamond CBD, Inc. "Wir wollen Kunden ein genussvolles Erlebnis bieten und Pioniere der Hanfbranche sein, die innovative Produkte aus Hanf auf der ganzen Welt anbieten. Da eine heiße Tasse Kaffee oft der Start des Durchschnittsbürgers in den Tag ist, haben wir überlegt, was Amerikanern noch wichtig ist, und es mit CBD angereichert, das sie genießen."

Jede Chill Coffee Capsule ist mit 25 mg CBD-Öl angereichert und wiegt 1,2 oz pro Kapsel. Die Einführung dieser Produkte zeigt, wie die CBD-Branche expandiert und Zielgruppen in allen Himmelsrichtungen erreicht.

Diamond CBD entwickelt sich schnell zu einem der führenden Unternehmen auf dem CBD-Markt. CBD ist ein neuer Star der Gesundheits- und Wellness-Szene geworden, da Menschen immer mehr über die Vorteile erfahren, die CBD auf natürliche Weise bietet. Und mit dem wachsenden Wissen über CBD kommen mit CBD versetzte Produkte, welche die gleichen natürlichen Vorteile bieten.

Diese Kapseln sind auch für Menschen unterwegs geeignet. Sie sind klein, leicht und passen perfekt in jede Eintassen-Kaffeemaschine. "Wir haben uns für Kaffeepads entschieden, weil Single-Serve-Cups so beliebt sind", sagt Hagen. "Es ist immer wichtig, darauf zu achten, was im Trend liegt. Wir haben gesehen, dass Kaffeekapseln beliebter als normaler Brühkaffee sind, und dies bei der Herstellung der Chill Coffee Capsules berücksichtigt. CBD-Öl und Kaffee sind zwei Trendbereiche und bilden eine revolutionäre Kombination, von der jeder Kaffeetrinker oder CBD-Verbraucher begeistert sein wird."

Über Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und das multinationale Marketing von Premium-Hanfextrakten, die eine Vielzahl von Cannabinoiden und natürlichen Hanfderivaten enthalten. Das Team von Diamond CBD besteht aus Pionieren der Hanfbranche und Fachleuten für Naturprodukte, Chemikern, Ärzten und Naturwissenschaftlern, die sich der Herstellung feinster und reinster Cannabidiol-Öle (CBD) widmen. Das Ergebnis ist eine solide Auswahl natürlicher CBD-Öle, Tinkturen, Nahrungsmittel und verdampfbarer Flüssigkeiten, die als einige der stärksten gelten. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.DiamondCBD.com.

Über PotNetwork Holdings, Inc.: PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) ist ein an der Börse notiertes Unternehmen, das als Holdinggesellschaft für seine wichtigste Tochtergesellschaft First Capital Venture Co., Eigentümer von Diamond CBD, Inc. und Hersteller von Diamond CBD-Produkten, fungiert. Besuchen Sie bitte für mehr Informationen die Website des Unternehmens unter www.PotNetworkholding.com.

