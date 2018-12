Jahres-Endspurt am KMU-Anleihen-Markt: Zum Abschluss des Jahres 2018 versammeln sich in der Kalenderwoche 50 zahlreiche Finanzexperten und Marktteilnehmer auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) und resümieren über die aktuelle Entwicklung auf den Kapitalmärkten, nicht ohne den Mittelstandsanleihen-Markt außer Acht zu lassen. Der von der GBC AG alljährlich initiierte Event ist einmal mehr eine gute Gelegenheit zum konstruktiven Austausch und zum Kennenlernen interessanter und spannender Unternehmen. Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe, die ebenfalls mit Vertretern auf der MKK zugegen war, bietet indes offiziell ihre zweite Unternehmensanleihe an. Die"EnergieEffizienzAnleihe 2023" hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und wird mit 5,75% p.a. verzinst. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, der Mindestzeichnungsbetrag 3.000 Euro. Eine Zeichnung ist bis zum 14. November 2019 möglich. Die Anleihe dient der weiteren Expansion der Unternehmensgruppe.

Die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG wird ihre in 2013 begebene und bis Sommer 2020 laufende siebenjährige Unternehmensanleihe (WKN A1TNHC) vorzeitig kündigen und an die Anleihegläubiger zurückführen. Dieim Juli 2013 emittierte Mittelstandsanleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG hat ein Emissionsvolumen von 15 Millionen Euro und wird jährlich mit 6,50%verzinst. Derzeit steht der Zeitpunkt der Kündigungserklärung durch die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG nochnicht fest, wird aber entsprechend der Anleihebedingungen veröffentlicht werden. In den Anleihebedingungen sind Kündigungsmöglichkeiten seit 30.07.2018 zu 101,00% und ab 30.07.2019 zu 100,50% des Nennwertes vorgesehen

Die Ekosem-Agrar AG setzt ihr Wachstum in den ersten neun Monaten 2018 trotz schwächerem Rubel undniedriger Rohmilchpreise fort. Der Umsatz steigt um 28 % auf 160,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuernund Abschreibungen (EBITDA) lag in den ersten neun Monaten bei 63,2 Millionen Euro und damit rd. 17 % über dem Vorjahreswert. Beim operativen Ergebnis (EBIT) führten hohe Investitionen in der Milchverarbeitung sowie insgesamt deutlich gestiegene Personal- und Materialaufwendungen zu einem leichten Rückgang um 5 % auf 33,9 Millionen Euro. Die Hylea Group hat mit der neuen Erntesaison 2018/19 in ...

