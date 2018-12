€uro am Sonntag: Der für Ende 2018 angekündigte Fonds Jamestown 31 soll nun frühestens Mitte 2019 kommen. Warum? Jürgen Gerber: Aus zwei Gründen: Immobilien in den USA sind sehr teuer geworden, und die US-Notenbank hat die Leitzinsen deutlich erhöht. In Summe hat das zur Folge, dass uns die Risiken für die Renditen, die ...

