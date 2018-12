Du hast wahrscheinlich Warren Buffetts Aussage gehört, dass du "ängstlich sein solltest, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind" - vermutlich öfter, als du zählen kannst. Ich vermute, dass Buffetts Ratschläge dennoch den Weg in die Köpfe einiger Anleger finden könnten, nachdem die Aktie von Aphria (WKN:A12HM0) kürzlich einen spektakulären Einbruch erlitten hat. Die kanadische Marihuana-Aktie hat in weniger als einem Monat fast 60 % ihres Wertes verloren. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass es viele gibt, die sich um Aphria sorgen. Ist es jetzt an der Zeit, ein wenig gierig im Hinblick auf die abgestürzten ...

