Infrastruktur als Investment

Der Ve-RI Listed Infrastructure profitiert von einem nahezu konjunkturunabhängigen Geschäft. Mit Fokus auf Investments in die Kerninfrastruktur bietet der Fonds eine Alternative zu niedrig verzinsten Staatsanleihen.

Strategie mit System

Infrastruktur-Unternehmen haben einen großen Vorteil: Sie können verhältnismäßig marktunabhängig agieren. Zudem profitieren sie von globalen Entwicklungen wie dem Anstieg der Weltbevölkerung und der Urbanisierung. Städte werden wachsen, noch mehr Megacitys werden entstehen. Dem gegenüber stellen sich Unternehmen aus dem Infrastrukturbereich den Herausforderungen und sorgen für regelmäßige Cashflows. Der Ve-RI Listed Infrastructure (WKN: 976334 / ISIN: DE0009763342) hat gleich 30 Top-Aktien aus dieser Assetklasse im Portfolio.

Der im Jahre 2001 aufgelegte Aktienfonds investiert in die vielversprechendsten Infrastruktur-Bereiche wie Öl- und Gas-Pipelines, Elektrizitäts-Netzwerke zur Energieverteilung, Wasser (Zu- und Ableitung), Flug- und Seehäfen, Straßen- und Schienennetze, Kabelnetzwerke und Satelliten- und Wireless-Systeme. Infrastruktur-Titel zeigen ihre große Stärke in marktturbulenten Zeiten. Das wurde 2008/2009 während der großen Finanzkrise deutlich, als die Wirtschaftsleistung global sank, jedoch die Weltwirtschaft anwuchs. Denn diese ist global geworden, so müssen Güter auch in Krisenzeiten von A nach B transportiert werden.

