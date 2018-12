von Ralf Ferken, Euro am SonntagWer Ende 1998 in den Comgest Magellan investiert hat, kann sich heute über ein Plus von 700 Prozent respektive eine jährliche Rendite von 9,4 Prozent freuen. Damit gehörte er über 20 Jahre zu den besten Schwellenländeraktienfonds. Anders bei der FondsNote, dem Fondsrating des Finanzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...