Volltreffer zum Jahresende! Bei keiner anderen Lotterie der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg ist die Chance auf einen Millionengewinn so groß wie bei den Silvester-Millionen. Die neunte Auflage war entsprechend gefragt: Die 1,25 Millionen Lose sind erneut bereits vor Weihnachten vergriffen - und das trotz einer gegenüber dem Vorjahr um 250.000 erhöhten Loszahl.



"An Silvester hat Baden-Württemberg garantiert fünf neue Millionäre", freut sich Lotto-Chef Georg Wacker über den großen Zuspruch. Damit wird ein Tipper mehr über einen Volltreffer bei der beliebten Lotterie jubeln als noch im Vorjahr. Obwohl mehr Lose verkauft wurden, bleibt die für die Silvester-Millionen charakteristische, hohe Wahrscheinlichkeit auf den Spitzengewinn erhalten. Sie liegt bei 1 zu 250.000 je Los. Neben den Millionentreffern gibt es weitere Gewinne von 100.000, 1.000 und zehn Euro.



Das Spielprinzip der Silvester-Millionen ist einfach: Aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 1250000 wird nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt und dem Tipper ausgehändigt. Jede der 1,25 Millionen Losnummern wird nur einmal vergeben. Sind alle Nummern im Rennen, ist die Lotterie ausverkauft. Die Ziehung ist am 31. Dezember unter notarieller Aufsicht in der Stuttgarter Lotto-Zentrale. Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, veröffentlicht Lotto Baden-Württemberg am frühen Silvesterabend unter www.lotto-bw.de. Die Lose der neunten Silvester-Millionen-Auflage waren seit 5. November in den baden-württembergischen Lotto-Annahmestellen sowie im Internet und die offizielle LottoBW-App verfügbar.



Gesamtzahl der Gewinne und Gewinnwahrscheinlichkeiten je Los: 5 x 1 Million Euro / 1: 250.000 6 x 100.000 Euro / 1: 208.333 1.275 x 1.000 Euro / 1: 980 62.500 x 10 Euro / 1: 20



