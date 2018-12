Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Europäische Union als Friedensprojekt gewürdigt. "Heute leben wir, gemeinsam in der Europäischen Union, seit Jahrzehnten in Frieden", sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast mit Blick auf den Ersten Weltkrieg, der vor rund hundert Jahren endete. "Und das auch deshalb, weil wir den Nationalismus aufgegeben haben und uns zur Kooperation entschlossen haben. Kooperation unter den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch in Zukunft friedlich und sicher zusammenleben können."

Merkel blickte zurück auf Bürgerdialoge zum Thema Europa im vergangenen Jahr. "Ich persönlich habe es erlebt, auf wie viel Interesse Europa stößt, auf wie viel Begeisterung Europa durchaus auch stößt", sagte die Kanzlerin. "Viele Bürgerinnen und Bürger, die an diesen Veranstaltungen teilgenommen haben, haben mir gesagt: "Redet mehr über Europa. Nicht nur technisch, sondern vor allen Dingen auch über das große Friedensprojekt und über die Möglichkeit, dass Europa mit seinen Werten und seinen Einstellungen auf der Welt eine gemeinsame Stimme einbringt, um das Leben auch der Menschen zum Besseren zu verändern"."/hrz/DP/zb

