Basel (awp) - Nach dem vierjährigen Abbauprogramm dürfte bei Novartis die Zahl der Stellen in der Schweiz relativ konstant bleiben. Davon gehe er aus, sagte Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt in der "Samstagsrundschau" von Radio SRF. "Es wird sicher so sein, dass die Schweiz ein sehr grosser Standort für die Firma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...