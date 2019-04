Olten (ots) - Entgegen der konjunkturellen Lage in der Schweizer

Maschinenindustrie läuft es bei Müller Martini nicht rund. Das

Unternehmen hat aufgrund branchenspezifischer Umsatzschwierigkeiten

eine grosse Restrukturierung bekanntgegeben.



Müller Martini weist gemäss eigenen Aussagen weltweit eine

Belegschaft von 1800 Mitarbeitenden auf, darunter 800 in der Schweiz.

Im Laufe dieses Jahres sollen hierzulande nun insgesamt 115 Stellen

an verschiedenen Standorten gestrichen werden. Der Standort Stans

soll ganz aufgegeben werden. 60 zum Teil langjährige Mitarbeiter

werden dort ihre Arbeit verlieren.



Gemäss der Geschäftsleitung von Müller Martini soll es zu

möglichst wenigen Kündigungen kommen. Man will den Grossteil durch

natürliche Fluktuation und Frühpensionierungen abbauen.



Die Geschäftsleitung macht für den Schritt das geänderte

Marktumfeld verantwortlich. Der ganze Printbereich sei seit

Jahrzehnten im Umbruch und verlange kleinere und flexiblere Anlagen.

Ausserdem seien die Erträge im Printbereich in den letzten 20 Jahren

kontinuierlich zusammengeschmolzen. Bei den Buchbindeanlagen sei

allerdings in Folge der Digitalisierung eine neue spezifische

Nachfrage für Produktionskapazitäten von Miniauflagen auf Bestellung

festzustellen. Müller Martini sei da gut im Rennen, allerdings bei

schlechteren Preisen. Der effektive Umsatz im angestammten Bereich

sei auch letztes Jahr gesunken.



In Stans werden prioritär die Teile für die eigenen Anlagen

gefertigt. Es sei gelungen, zusätzlich für Drittkunden am Ort zu

produzieren. Allerdings sei aber absehbar, dass sich ein Grosskunde

absetze.



Unter den 60 Betroffenen befinden sich 9 Lehrlinge, für die man

zuversichtlich ist, dass sie ihre Lehre inner- oder ausserhalb des

Unternehmens abschliessen können. Für die betroffenen Mitarbeiter,

von denen einige über 50 sind, soll der bei der letzten

Restrukturierung in Felben-Wellhausen ausgehandelte Sozialplan von

2013, mit spezifischen Anpassungen, zur Anwendung kommen.



Die Angestellten Schweiz erwarten von der Geschäftsführung von

Müller Martini, dass diese über ihren Schatten springt und den

erfahrenen Mitarbeitenden nach Möglichkeit im Unternehmen Stellen

anbietet. Oder sich dafür einsetzt, für sie Stellen in anderen

Betrieben in der nahen Umgebung, wo u.a. Pilatus angesiedelt ist, zu

finden. Die Möglichkeit, den Betrieb allenfalls integral zu

übertragen, sollte auf jeden Fall ernsthaft geprüft werden. Die

Arbeitnehmervertretung wird nun mit der Geschäftsleitung über alle

Möglichkeiten zum Erhalt der Stellen hart verhandeln. Die

Angestellten Schweiz werden ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen.



Die Angestellten Schweiz sind seit 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen.



Der Verband setzt sich sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und

zuverlässig für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere

Arbeitsplätze ein - zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft.



Ihren Mitgliedern bieten die Angestellten Schweiz zudem ein

umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an

Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für

das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen. Weitere Informationen

unter www.angestellte.ch Ab dem 1. Dezember 2018 feiern wir unser

100-Jahr-Jubiläum mit besonderen Angeboten.



Originaltext: Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006251

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006251.rss2



Kontakt:

Christof Burkard, Leiter Sozialpartnerschaft Angestellte Schweiz,

079 768 58 98, 044 360 11 59

Hansjörg Schmid, Kommunikation Angestellte Schweiz,

Tel. 076 443 40 40, 044 360 11 21