Pyrolyx AG: Veränderungen in den Gremien der Pyrolyx AG DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Personalie Pyrolyx AG: Veränderungen in den Gremien der Pyrolyx AG 15.12.2018 / 13:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veränderungen in den Gremien der Pyrolyx AG München, 15. Dezember 2018 - Die Pyrolyx AG hat heute über Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat informiert. Bernhard Meder wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juli 2018 in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Im unmittelbaren Anschluss an diese Hauptversammlung wurde Herr Meder vom Aufsichtsrat in den Vorstand entsandt. Herr Meder scheidet im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung vom 15.12.2018 mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Eine Rückkehr in den Aufsichtsrat der Gesellschaft ist derzeit aus rechtlichen Gründen noch nicht möglich. Dazu möchten wir im Rahmen dieser Corporate News noch ergänzend mitteilen, dass bereits im Juni 2018 kommuniziert wurde, dass Bernhard Meders Interim-Vorstandstätigkeit bis zum Ende 2018 beendet werden sollte. Bernhard Meder wird dem Unternehmen auch zukünftig beratend zur Seite stehen. Unter seiner Leitung der deutschen operativen Einheiten erzielte das Unternehmen erhebliche Prozessverbesserungen und Einspareffekte. Da der Fokus der Pyrolyx AG auf dem Bau und der Fertigstellung der Produktionsstätte in Indiana, USA, liegt, waren seine Erfahrung, seine Leistung und seine Erfolge sehr wichtig zum Erreichen der gesetzten Ziele. Der Aufsichtsrat unter Führung von David Groves dankt Herrn Meder außerordentlich für sein Engagement. Ab sofort wird Michael Triguboff, bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, die Position des Vorstandsvorsitzenden der Pyrolyx AG übernehmen. Er wird sein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger Wirkung niederlegen. Michael Triguboff repräsentiert die größte Investorengruppe und ist seit 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Pyrolyx AG. Nach Fertigstellung der Fabrik in Indiana, USA ist geplant, dass Tom Redd, derzeit CEO der Pyrolyx USA, Michael Triguboff als CEO der Pyrolyx AG folgt. Pyrolyx freut sich zudem, die Einstellung von Andy Stecher, des neuen kaufmännischen Leiters (CFO) für die Pyrolyx USA, Inc., zu verkünden. Andy Stecher arbeitet seit über 30 Jahren in leitenden Funktionen für deutsch-amerikanische Firmen. Über Pyrolyx AG Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktfuhrer bei der Ruckgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird fur die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Die Aktien des Unternehmens (WKN A2E4L4) sind an der Dusseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel, im m:access und an der australischen ASX Wertpapierbörse (ASX:PLX) notiert. Fur weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com / www.carbon-cleantech.com 15.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 758647 15.12.2018 ISIN DE000A2E4L42 AXC0030 2018-12-15/13:30