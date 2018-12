Die Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) gab auf ihrer Jahrestagung 2018 in New Orleans, Louisiana, USA, offiziell die Akkreditierung der American University of Ras Al Khaimah (AURAK) bekannt.

AURAK delegation during the SACSCOC conference in New Orleans (Photo: AETOSWire)

SACSCOC, die regionale Akkreditierungsstelle für Hochschulen im Süden der Vereinigten Staaten, hat eine Mitgliederschaft von über 800 Einrichtungen in den Südstaaten und an anderen von SACSCOC zugelassenen internationalen Standorten, die Associate- Bachelor-, Master- und/oder Doktorgrade vergeben. SACSCOC vergibt auch Akkreditierungen an andere internationale Hochschulen, die alle ihre Anforderungen erfüllen und die Einhaltung ihrer Akkreditierungsstandards nachweisen. AURAK gehört nun zu der sehr kleinen Gruppe internationaler Elite-Hochschulen, die die SACSCOC-Akkreditierung erhalten haben und die vielfältigen Vorteile einer Mitgliedschaft in dieser hoch angesehenen Organisation genießen.

"Die Akkreditierung durch SACSCOC bedeutet, dass die Einrichtung einen hochschulgerechten Auftrag hat, über ausreichende Ressourcen, Lehrgänge und Dienstleistungen verfügt, um diesen Auftrag zu erfüllen und aufrechtzuerhalten, und dass sie klar definierte Bildungsziele hat, die mit ihrem Auftrag übereinstimmen und den angebotenen Abschlüssen entsprechen sowie angeben, ob sie ihre erklärten Ziele erreicht."

"Das Ergebnis des Akkreditierungsprozesses ist eine öffentliche Erklärung über die kontinuierliche Fähigkeit einer Einrichtung, effektive Lehrgänge und Dienstleistungen auf der Grundlage vereinbarter Anforderungen anzubieten. Die Erklärung über den Akkreditierungsstatus eines Instituts bei SACSCOC stellt auch eine Bestätigung des anhaltenden Engagements einer Einrichtung für Grundsätze und Philosophie der Kommission für die Akkreditierung dar."

AURAK ist eine gemeinnützige, staatseigene Hochschule, die den lokalen, regionalen und internationalen Gemeinschaften eine Ausbildung im nordamerikanischen Stil bietet, die arabische Bräuche und Traditionen einbezieht. Sie ist vom Bildungsministerium der VAE lizenziert und bietet insgesamt 22 Bachelor- und Diplomstudiengänge in einer Vielzahl von Fachrichtungen an. Trotz dieser primären lokalen Akkreditierung war AURAK entschlossen, seinen Einfluss auf die Hochschulbildung mit international anerkannten institutionellen und programmatischen Akkreditierungen zu erweitern. Bislang verfügt das Institut über sechs Lehrgänge, die vom Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) und von SACSCOC institutionell akkreditiert wurden. Es ist erwähnenswert, dass im Falle einer institutionellen Akkreditierung durch SACSCOC von einer Einrichtung auch erwartet wird, dass sie die Qualität und Effektivität aller ihrer Lehrgänge und Dienstleistungen dokumentiert und nachweist, obwohl die Agentur keine individuelle Lehrgangsakkreditierung vergibt.

AURAK arbeitet seit 2014 intensiv an der Erlangung der SACSCOC-Akkreditierung und erreichte im Juli 2017 den Kandidatenstatus. Dies ebnete den Weg für eine gründlichere und umfassendere Überprüfung der Einrichtung vor Ort durch ein SACSCOC Accreditation Committee. Das Committee stellte fest, dass die Einrichtung alle Akkreditierungsstandards und -anforderungen erfüllt. Weitere interne Überprüfungen wurden von SACSCOC im Rahmen eines mehrstufigen Peer-Review-Verfahrens durchgeführt, dessen Ergebnis die SACSCOC-Akkreditierung durch AURAK war.

Dies war eine außerordentliche Leistung über vier Jahre hinweg. Sie beweist die Hartnäckigkeit, Entschlossenheit und das Engagement von AURAK, bei allen Vorhaben Spitzenleistungen zu erzielen für ihre Studenten, Dozenten, Mitarbeiter und andere Interessengruppen.

"Der langjährige Traum und das Ziel sind in Rekordzeit erreicht worden. Der Bericht ist positiv und klar." Professor Hassan strahlte vor Stolz während der Erklärung des SACSCOC-Akkreditierungsstatus von AURAK. "Heute ist AURAK eine der ersten Universitäten in der Region Mittlerer Osten und Nordafrika (MENA), die den gesamten Akkreditierungsprozess als antragstellende Einrichtung erfolgreich eingeleitet und abgeschlossen hat, um die Mitgliedschaft bei der Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) zu erhalten, die bekräftigt, dass AURAK nicht nur als Qualitätsinstitution unter arabischen Bildungseinrichtungen, sondern auch auf internationaler Ebene gilt. Diese Akkreditierung bestätigt unseren Anspruch, den Studenten einen sehr anspruchsvollen Lehrplan von der anerkannten und hoch qualifizierten Fakultät zur Verfügung zu stellen, die wir stets einrichten und unterstützen wollten. AURAK hat in sehr kurzer Zeit erreicht, was einige andere Einrichtungen in Jahrzehnten nicht gelungen ist.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um der Familie von AURAK und den Unterstützern für ihre Loyalität, ihr Engagement und ihre harte Arbeit zu danken. Ohne sie wäre AURAK nicht das Beispiel für exzellente Bildungsleistungen, das sie ist. Heute sind unsere Wünsche und unsere harte Arbeit verwirklicht worden. Mit der Aufnahme in die SACSCOC schließen wir uns einer Gemeinschaft von hoch angesehenen Einrichtungen an. Wir freuen uns darauf, eine Vielzahl von Bildungsmöglichkeiten anzubieten, mit denen wir uns weiterentwickeln und auszeichnen werden."

