Die Börsenbilanz 2018 kann bereits jetzt gezogen werden. Eine Jahresendrallye bleibt in aller Regel aus - und es gibt auch keine Anzeichen dafür.

Wenn die letzte volle Arbeitswoche des Jahres anbricht, wird es langsam knapp für eine Jahresendrallye. Manchmal quälen sich die Kurse in den allerletzten Tagen bei dünnen Umsätzen noch etwas nach oben. Vielleicht dümpeln sie auch einfach weiter vor sich hin.

Am Dienstag werden die Märkte auf den Ifo-Index achten. Am Mittwoch erhöht mit ziemlicher Sicherheit die US-Notenbank Fed die Zinsen noch einmal, außerdem veröffentlicht sie neue Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung. Die Börsen werden darauf achten, ob diese Vorhersagen oder die Kommentare von Fed-Chef Jay Powell einen Hinweis auf einen möglicherweise etwas sanfteren geldpolitischen Kurs im nächsten Jahr geben. Am Freitag spricht er dann noch einmal vor Parlamentariern. Falls er die Erwartungen enttäuscht, wird die Stimmung noch bäriger, noch schlechter.

Das Jahr 2018 wird mit ziemlicher Sicherheit als schwaches Börsenjahr in die Geschichte eingehen. Am Freitag war keine allzu klare Tendenz zu spüren: Der Deutsche Aktienindex sackte erst ordentlich durch bis auf unter 10.740 Punkte, erholte sich dann aber wieder mit kleineren Schlenkern. Am Ende schloss der Dax mit 10.866 Punkten, 0,54 Prozent schwächer als am Vortag. Zeitweise standen wegen schwacher Daten aus China vor allem die Autowerte unter Druck, erholten sich aber wieder.

Am Ende waren der Autozulieferer Continental ...

