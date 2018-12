Canopy Growth (WKN:A140QA) hat in den letzten 12 Monaten weniger als 75 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Das ist ein schrecklich geringer Umsatz für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von fast 11 Milliarden US-Dollar. Sicherlich liegt der Grund, warum Canopy so eine starke Marktkapitalisierung hat, nicht am Umsatz, sondern daran, was die Investoren für die Zukunft erwarten. Einige mögen den kanadischen Markt für Freizeit-Marihuana und den schnell wachsenden globalen Markt für medizinisches Marihuana als die großen Chancen für Canopy Growth betrachten. Das sind sicherlich auch große Chancen für das Unternehmen. Dabei hat Bruce Linton, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Co-CEO von Canopy Growth, noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...