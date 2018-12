wieder ist eine schwankungsfreudige Woche zu Ende gegangen. Zwar erholten sich die Aktienmärkte zwischenzeitlich, doch stand unter dem Strich doch wieder ein klares Minus. Schließlich hat sich an den Rahmenbedingungen nichts geändert. Viel Hoffnung lastet aktuell zwar auf einer Entspannung des Handelskriegs zwischen den USA und Russland, allerdings könnte auch hier die Hoffnung eben bekannterweise zuletzt sterben. Während China bemüht scheint, einen Deeskalationskurs zu fahren, bleibt US-Präsident Trump nach wie vor eine Unbekannte in der Gleichung.

Wie unstet sein Verhalten ist, hat sich erst in dieser Woche offenbart, als er den so genannten Government Shutdown als Druckmittel für Gelder zum Bau der Mauer zu Mexiko ins Gespräch brachte. Nach den Kongresswahlen benötigt Trump nun auch Stimmen der Demokraten, sonst würde sich die noch im Wahlkampf vollmundig angekündigte Mauer nicht realisieren lassen. Auch scheinen sich politische Ämter in Washington immer mehr zur schwungvollen Drehtür zu entwicklen. Planbare Eckdaten und der Aufbau von Beziehungen wird damit nahezu unmöglich.

Exit vom Brexit?

Die Welt wartete in dieser Woche auf den letzten Dienstag, zumindest bis am Montagabend. Denn bereits am Vorabend der Brexit-Abstimmung im dortigen Parlament zog die britische Premierministerin Theresa May vor einer drohenden Niederlage die Notbremse und verschob die Abstimmung auf unbestimmte Zeit mit eben der Begründung, man hätte ja ohnehin verloren. Nun erscheint es besser, noch einmal mit der EU Nachverhandlungen anzustreben. Bereits im Vorfeld hatte die EU aber klargemacht, dass der verhandelte Kompromiss steht und daran nicht mehr gerüttelt wird.

Zwar wäre man bereit, kleinere kosmetische Anpassungen zu überdenken, insgesamt wird es aber keine wirklich gehaltvollen Zugeständnisse mehr geben. Wenngleich May zwischenzeitlich auch noch ein Misstrauensvotum überstehen musste, darf man nun auf den erneuten Abstimmungstermin im Januar gespannt sein. Sicherlich wird das Ergebnis nicht anders sein, so dass man auf einen "harten Brexit" weiter zusteuert. Ob nach der Abstimmung dann die Strategien des einen oder anderen Abgeordneten aufgehen, bleibt abzuwarten. Also doch ein Exit vom Brexit?

Geld für Gelbwesten

Nicht wirklich überraschen sollte es, wenn das Thema auch über den Abstimmungstermin im Januar weiterhin sehr präsent bleiben wird. Bekanntlich liegen Licht und Schatten eng beieinander. Während Italien in dieser Woche einen Schritt auf die EU zugegangen ist und hinsichtlich der Neuverschuldung Zugeständnisse gemacht hat, überraschte der französische Präsident Emmanuel Macron mit seinen Zugeständnisse an die Protestbewegung der so genannten Gelbwesten. Leider ist es mit dem Geld ausgeben so, dass man es eigentlich haben sollte, ansonsten steigen die Schulden.

Im Falle von Frankreich wird das Land nach den Zusagen seines Präsidenten nun voraussichtlich die Verschuldungsgrenze nach dem Maastricht-Vertrag klar brechen, was innerhalb der EU sehr viele kritische Stimmen mit sich gebracht hat. Daneben wird auch an den Märkten ein hemmungsloses Geldausgeben auf langfristige Sicht überhaupt nicht gerne gesehen. Kein Wunder also, dass die ...

