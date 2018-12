Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die "medium magazin"- Jury der "Journalisten und Journalistinnen des Jahres"(JdJ)zeichnet die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich für ihr Lebenswerk aus. In der Jury-Begründung für den Ehrenpreis heißt es:



"Sonia Seymour Mikich ist eine Ikone im Journalismus: kluge Reporterin, unerschrockene Korrespondentin, ausdrucksstarke Publizistin, kämpferischer Führungsgeist.



Ihr Berufsweg mit Stationen in Aachen, Moskau, Paris und Köln beeindruckt. Als erste Frau leitete sie das ARD-Büro Moskau und zehn Jahre lang die Redaktion des Politikmagazins "Monitor". Als Leiterin der WDR-Programmgruppe Inland (verantwortlich für Sendungen wie Monitor, die story, Menschen hautnah) und als Chefredakteurin WDR-Fernsehen (2014 bis September 2018) setzte sie wichtige Impulse und schuf Freiraum für Dokumentationen und investigative Recherchen.



In all ihren Positionen - so auch als Kommentatorin und Moderatorin (so im ARD-Presseclub und Wahlarena) - blieb sie sich stets ihrer Haltung als werteorientierte Journalistin treu. Sie scheute sich nie klar Position zu beziehen auch gegen Widerstände und bewahrte sich gleichzeitig immer einen offenen Blick für andere Positionen und neue Entwicklungen. Sie hörte zu keiner Zeit auf, Lernende zu sein. Sonia Seymour Mikich ist ein Vorbild für künftige Generationen im Journalismus."



Der undotierte Preis "Journalisten und Journalistinnen des Jahres (JdJ)" wird seit 2004 von der Zeitschrift "medium magazin" in zehn Kategorien verliehen. Die rund 100-köpfige Jury 2018 besteht aus renommierten Vertretern und Vertreterinnen der Medienbranche sowie den Preisträgern und Preisträgerinnen des Vorjahres - darunter Barbara Hans (Spiegel), Robin Alexander (Welt), Michael Bröcker (Rheinische Post), Eva Schulz (Funk), Kayhan Özgenc (Bild am Sonntag), Lara Fritzsche (SZ Magazin), Jessy Wellmer (rbb/ARD) - und den Nachwuchstalenten der "medium magazin" - Auszeichnung "Top 30 bis 30" 2018.



In der Kategorie Lebenswerk der "Journalisten und Journalistinnen des Jahres" wurden in den Vorjahren Jürgen Leinemann, Gerd Ruge, Hans Werner Kilz, Georg Stefan Troller, Wolf Schneider, Joachim Kaiser, Frank Schirrmacher (posthum), Hans Leyendecker, Alexander Kluge und Ingrid Kolb ausgezeichnet.



Die Liste mit allen "Journalisten und Journalistinnen des Jahres" des Jahres 2018 inklusive der Top Ten in den Fachkategorien erscheint in "medium magazin" 7/2018 - gedruckt am 21. Dezember 2018, als epaper bereits ab 18.12. unter mediummagazin.de und im ikiosk verfügbar.



OTS: Medienfachverlag Oberauer GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66148 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66148.rss2



Pressekontakt: Kontakt: Annette Milz, Chefredakteurin "medium magazin für Journalisten", annette.milz@mediummagazin.de