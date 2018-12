Porsche nimmt für die Logistik am Standort Zuffenhausen einen vollelektrischen MAN eTGM in Betrieb. Eingesetzt wird der E-Lkw im Lieferverkehr auf der knapp 19 km langen Strecke zwischen dem vom Logistik-Partner LGI betriebenen Standort Freiberg am Neckar und Zuffenhausen. Deutschlandweit handele es sich um das erste eTGM-Exemplar im Serieneinsatz, heißt es bei Porsche. Im September hat MAN aber bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...