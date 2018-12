Berlin (ots) - Berlin - Nach der Ansicht des früheren Grünen-Europapolitikers Daniel Cohn-Bendit ist die rechtsextreme Partei "Rassemblement National" der Nutznießer des seit vier Wochen andauernden Protests der "Gelbwesten" in Frankreich. "Die Gelbwesten haben die Rechtsextremen gestärkt", sagte Cohn-Bendit dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



Der vollständige Artikel unter: https://www.tagesspiegel.de/politi k/protest-in-frankreich-cohn-bendit-gelbwesten-haben-rechtsextreme-ge staerkt/23766602.html



