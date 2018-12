DAX-Ausblick in der Vorweihnachtswoche: Impulse gesucht

Das Börsenjahr neigt sich dem Ende und setzt Investoren unter Druck. Rote Vorzeichen sind auf Jahressicht bei vielen Produkten der Finanzbranche nicht mehr auszuschliessen. Von einer Jahresendrallye mag niemand mehr reden. Das kleine Plus der Vorwoche täuscht im DAX über die brisante Situation hinweg. Immerhin generierten wir zum Wochenstart ein neues 2-jahrestief. Im direkten Vergleich zwischen dem DAX und dem Dow Jones geht der Punkt jedoch an unseren Index. Zwar betrug der Wochengewinn nur 0,72 Prozent, doch der Dow Jones rutschte vor allem am Freitag ins Minus und hinterlässt eine negative Woche mit -1,2 Prozent und einem Indexstand nahe der Verlaufstiefs. Darauf gehe ich etwas später noch einmal gesondert ein. Zuvor ein kleiner Wochenrückblick.

Nach der "tiefroten Woche zum 2. Advent" (hier nachzulesen) tauchte der Deutsche Aktienindex direkt am Montag tiefer in den skizzierten Auffangbereich des Wochencharts aus der Vorwochenanalyse ein:

Unter hohem Abgabedruck war der Montag auch der schwächste Börsentag der Handelswoche. Im Tief erreichten wir 10.585 Punkte und markierten damit ein neues 2-Jahrestief. Erst nach diesem "Ausschütteln" des Marktes kam es dann zu der in Aussicht gestellten Korrektur. Sie vollzog sich sehr langsam, wie man beim Blick auf die Wochenentwicklung sehen kann:

Der Markt folgte damit einem Korrekturmuster, was ich in der Vorwoche anhand des Tageschart wie folgt skizziert und angedeutet hatte (altes Chartbild):

Trägt man die aktuellen Hochpunkte der Woche nun in diesem Chartbild ab, wird die Berührung des Marktes mit der Trendlinie sehr gut sichtbar und ist keine "Überraschung" mehr. Sie stellte sich als Widerstand heraus:

Dabei war der Bereich um 10.940 Punkte sehr relevant - kurzer Einwurf aus der Vorwoche als Zitat: