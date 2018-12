Mainz (ots) - Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG haben sich auf ein Tarifpaket geeinigt. Auch die Lokführer-Gewerkschaft GdL wird im ausklingenden Jahr Ruhe geben - allerdings, weil sie muss. Denn während eines laufenden Schlichtungsverfahrens darf sie nicht zum Streik aufrufen. Das sind gute Nachrichten. Zum einen erhalten die 160000 Beschäftigten, die in der EVG organisiert sind, höhere Löhne und Einmalzahlungen. Zum anderen wird es in diesem Jahr keine Streiks mehr geben. Was sich die EVG am Montag vergangener Woche geleistet hat, war schlichtweg eine Frechheit. Ein bundesweiter Streik, kurzfristig angekündigt, der auch das halbe Rhein-Main-Gebiet lahmlegte. Mitten in der Rush Hour, im Dezember, einem Monat, in dem Arbeitnehmer mit hoher Arbeitsverdichtung zu kämpfen haben. An jenem Montag kamen viele Pendler verspätet oder teils gar nicht zu Arbeit. Schüler standen frierend in der Pampa, weil die Bahn nicht fuhr. Das Streikrecht ist wichtig und richtig. Aber die Gewerkschaften müssen achtgeben, dass sie nicht überziehen und Akzeptanz in der Bevölkerung verspielen. Sie profitieren derzeit von einem schwachen Bahn-Management. Schlechte Infrastruktur, überteuerte Preise, fehlendes Personal, mangelnde Pünktlichkeit - diese Liste ließe sich beliebig fortführen. Bleibt die Bahn ein Staatsmonopolunternehmen, wird sich an der Situation der Kunden nichts ändern. Eine konsequente Privatisierung hingegen würde zu mehr Wettbewerb führen. Der Bahnpassagier wäre sicher nicht der Leidtragende.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Zentraler Newsdesk Telefon: 06131/485946 desk-zentral@vrm.de