Familienministerin Franziska Giffey hat Kritik an der Befristung der Bundesleistungen für die Länder aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz bis 2022 zurückgewiesen. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" bekräftigte sie erneut die Absicht des Bundes, "dauerhaft und nachhaltig" in die Qualität von Kitas zu investieren. Der Finanzrahmen gehe zwar nur bis 2022. Aber: "Wir haben das Ziel, auch darüber hinaus das weiter zu tun", versicherte die SPD-Politikerin.

Zugleich erinnerte sie daran, dass die Kita-Förderung eine originäre Aufgabe von Ländern und Kommunen sei. Wegen des wachsendes Bedarfs müssten die Länder ohnehin etwas tun. "Die Länder sind hier in der Pflicht, der Bund gibt etwas dazu, damit es leichter geht und damit es schneller geht." Dies sei in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig. "Es wurde noch nie ein Betrag von 5,5 Milliarden Euro für die frühkindliche Bildung gegeben."/sk/DP/jha

AXC0040 2018-12-16/20:07