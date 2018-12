- Vollständige Inspektion trägt dazu bei, "Zero Defect" zu erzielen und Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen



Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) - Die in Kyoto ansässige OMRON Corporation gibt im Dezember 2018 die globale Markteinführung von VT-M121 bekannt, der ersten "Maschine für 2D-Maßkontrolle und visuelle Inspektion" der Automatisierungsindustrie, die eine simultane Maßkontrolle und visuelle Inspektion durchführt, um Kratzer und Risse an Produkten zu erkennen.



In vollumfänglicher Zusammenarbeit mit der SIIX Corporation, dem größten EMS-Anbieter (*1) des Landes, hat VT-M121 die Machbarkeit einer vollständigen Inspektion demonstriert, die dazu beträgt, die in der Automobilindustrie geforderten Qualitätsnormen zu erfüllen, und die Produktionsqualität von Elektronikbauteilen zu verbessern und deren Zuverlässigkeit zu erhöhen. VT-M121 ersetzt den bisherigen Inspektionsprozess der Stichprobenkontrolle durch menschliche Prüfer mit vollständiger automatischer Inspektion in der Produktionslinie und trägt mit dazu bei, ein Null-Fehler-Ergebnis (Zero Defect) im Feld Automobilelektronik zu erzielen, ein Bereich, der eine hohe Qualität und hohe Zuverlässigkeit erfordert.



(*1) EMS: Electronics Manufacturing Service (Fertigungsdienstleister für elektronische Komponenten)



Bild: VT-M121 - Maschine für 2D-Maßkontrolle und visuelle Inspektion



https://kyodonewsprwire.jp/img/201812121336-O1-lCP1vxbI



Zusätzlich zu den Fortschritten in der Entwicklung der Kraftfahrzeugtechnik wie ADAS (Advanced Driver Assistance System, Fahrerassistenzsystem), Self-Driving (autonomes Fahren) und EVs (Electric Vehicles, Elektrofahrzeuge) werden auch immer mehr wichtige elektrische Sicherheitskomponenten verbaut, darunter Millimeterwellenradar zur Erkennung von Fahrzeugen und Fußgängern über Drahtlos-Anbindung, der elektronische Spiegel als Ersatz für den aktuellen Seitenspiegel und den Innenrückspiegel, und LED-Scheinwerfer. Da die visuelle Inspektion dieser hochdichten und miniaturisierten elektrischen Automobilkomponenten viel Zeit benötigt, besteht das gängige Prüfverfahren aus einer Stichprobenprüfung für jede Einheit. Um die Qualität und Zuverlässigkeit dieser wichtigen Sicherheitskomponenten zu verbessern, sind eine vollständige Inspektion und der Automatisierungsprozess dringend erforderlich.



VT-M121 kann Defekte nicht nur genau so gut wie, sondern sogar noch besser als das menschliche Auge erkennen, indem es ein erweitertes Bilderverarbeitungssystem der FH-Serie mit MDMC-Lights nutzt, über dessen Beleuchtungsmuster Farben und Beleuchtungswinkel flexibel angepasst werden können. Dank "NJ Damping Control", die die Ablaufsteuerung und die Bewegungssteuerung integriert, kann VT-M121 auch die Kameraschwingungen minimieren und Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsprüfungen realisieren. Die Maschine hat mit ihrer simultan erfolgenden Maßkontrolle und visuellen Inspektion sowohl die Inspektionszeit verkürzt als auch die Leistung bei Maßkontrolle und Inspektion mit einer "Wiederholgenauigkeit von 10 um (*2)" verbessert.



VT-M121 trägt dazu bei, mit umfassender Garantie sowie Akkumulation und Verwaltung von Inspektionsdaten anstelle von Vor-Ort-Kontrollen eine Null-Fehler-Strategie für den Kunden zu erzielen, und dient der Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Automobilproduktion.



(*2) Referenzwert



Spezifikationen Item Beschreibung Maße 910 (W) x 1233 (T) x 1600 (H) mm Gewicht Ca. 500kg Nennleistung AC200-240V (einphasig) Spannungsschwankungsbreite plus oder minus 10% Übergabehöhe 900m plus oder minus 20mm Anwendungsluftdruck 0.3-0.6MPa



Funktionen Weiterführende Informationen finden Sie im folgenden Video. https://www.omron.co.jp/redirect/to_youtube/vt-m12_e.html



Zusammenarbeit mit SIIX Corporation



Die Entwicklung von VT-M121 wurde in Angriff genommen, um "Zero Defect" für Baugruppen zu erzielen, die für die Bereiche autonomes Fahren und ADAS eingesetzt werden. Die SIIX Corporation, die über umfangreiche Erfahrung als Hersteller von Automobilkomponenten verfügt, hat sich in Partnerschaft mit OMRON darauf fokussiert, auf eine Verbesserung der Qualitätsleistung hinzuarbeiten, und die beiden Unternehmen konnten auf Grundlage des technischen Know-hows der SIIX Corporation drei notwendige Voraussetzungen bestimmen: Wiederholgenauigkeit der Abmessung (Wiederholgenauigkeit 10 um) / simultane Maßkontrolle und visuelle Inspektion / vollständige Inspektion in der Produktionslinie. Die beiden Unternehmen haben im Anschluss ein vollautomatisches System aus PCB-Maßkontrolle (Wiederholgenauigkeit 10 um (*3)) und visueller Inspektion in der Produktionslinie der SIIX Corporation erreicht.



(*3) Referenzwert für die Überprüfung durch SIIX Corporation



Bitte besuchen Sie die Website von SIIX: http://www.siix.co.jp/eg/



NEPCON JAPAN 2019 (ELECTROTEST JAPAN)



VT-M121 wird im Rahmen der Messe ausgestellt. Die Maßkontrolle und visuelle Inspektion von PCBs und Komponenten wird am Stand von OMRON demonstriert.



- Datum: 16. Januar (Mittwoch) -18. Januar (Freitag) - Venue: Tokyo Big Sight - Stand-Nr.: Halle 3 Ost E19-48 - Präsentation (Ost-A): 18. Januar (Freitag), 11:00 Uhr - 12:00 Uhr



Weitere Einzelheiten finden Sie unter:



https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/201812121336/_p rw_OR1fl_mv1anAbr.pdf



