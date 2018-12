Daniel Blasel berichtet in seiner neuen, erweiterten Verantwortung direkt an Mohamed Alami, Vice President, Commercial Sales, Building Solutions - Europe bei Uponor. "Wir danken Melanie Kloker und Michael Schmohl für alles, was sie für das Unternehmen über mehr als 20 Jahre hinweg geleistet haben", so Mohamed Alami. Es sei ihr Verdienst, dass Uponor 2016 eine Unternehmensgruppe übernehmen konnte, die zu den Markführern im Bereich dezentrale und zentrale Heizungs- und Trinkwarmwasserbereitung sowie Verteilertechnik zählt. Auch die Integration von KaMo in den Uponor Konzern haben beide in den vergangenen drei Jahren entscheidend ...

