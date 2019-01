Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Erlangen (pts004/07.01.2019/09:25) - Daniel Ungar, früherer Leiter Projektcontrolling und Projektportfolio-Management der Volkswagen Financial Services Digital Solutions GmbH, erweitert ab Januar 2019 die Geschäftsführung der sunhill technologies GmbH. Seit dem 1. Januar 2019 erweitert Daniel Ungar die Geschäftsführung der sunhill technologies GmbH und leitet damit zusammen mit Matthias Mandelkow und Christoph Schwarzmichel das Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG. Er verantwortet die Ressorts Finance, Operations sowie Security und Compliance. Die personelle Erweiterung an der Führungsspitze unterstreicht die Ziele der sunhill technologies GmbH in Zukunft noch enger mit der Volkswagen Financial Services AG, der Schwestergesellschaft PaybyPhone und den Marken des Volkswagen Konzerns zusammenzuarbeiten. "Diese enge Zusammenarbeit wird das Verständnis der Mobilität von morgen prägen", betont Daniel Ungar. "sunhill technologies bietet ein dynamisches, innovatives Umfeld und spannende unternehmerische Aufgaben. Ich freue mich auf die Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit einem starken Team." Gemeinsam mit Volkswagen Financial Services entwickelt sunhill technologies, neben der App travipay, weitere Parking Apps für die Marken der VW Gruppe, die das mobile Bezahlen von Parkvorgängen deutschlandweit ermöglichen. Im Jahr 2019 wird dieser Service in die ersten Fahrzeuge der VW-Familie integriert sein. "Die Zukunft bringt große Aufgaben, Innovationen und Veränderungen. Daher freuen wir uns mit Daniel Ungar ein weiteres starkes Mitglied in der sunhill-Familie begrüßen zu dürfen, mit dem wir die Zukunft der Mobilität gestalten werden", so Matthias Mandelkow, Geschäftsführer von sunhill technologies. Zu sunhill technologies sunhill technologies entwickelt digitale Payment-Services entlang der gesamten Verkehrskette. Partner sind die führenden deutschen und europäischen Mobilfunkanbieter sowie branchenrelevante Hersteller und Anbieter in den Bereichen Parken, E-Mobility und Ticketing. Deutschlandweit wird der digitale Service travipay zum Bezahlen von Parkgebühren an öffentlichen Parkplätzen an über 160 Standorten angeboten, darunter auch Köln, Berlin und Hamburg, sunhill ist seit 2015 ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG und unterstützt als strategischer Partner die Ziele der VWFS AG hinsichtlich neuer Mobilitätsdienstleistungen und der Digitalisierung. http://www.sunhill-technologies.com (Ende) Aussender: sunhill technologies GmbH Ansprechpartner: Sarah Munker Tel.: +49 9131 625 99 223 E-Mail: sarah.munker@sunhill-technologies.com Website: www.sunhill-technologies.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190107004

