Unter 10.850 Punkten ist im DAX mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die erste Auffangmarke wäre um 10.600 Punkte zu sehen, darunter würde die große Unterstützung um 10.500 Punkten am unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart angelaufen werden.

Hier hätte der DAX dann wie in den vergangenen Jahren die Möglichkeit an diesem Fibonacci-Fächer nach oben abzudrehen. Der DAX befindet sich also in einer wichtigen Börsenphase, zumal der Index im großen Bild auch klar überverkauft ist und den dritten Monat in Folge unter dem unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart notiert.

Sollte in dieser überverkauften Lage auch noch der direkte Durchbruch nach unten unter den Fibonacci-Fächer um 10.500 Punkte erfolgen?

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren signalisieren short.

DAX bei 10.860 Punkten, nachbörslich bei 10.820 Punkten.

DAX unter 11.000 Punkten mit Kurs auf 10.500 Punkte, über 11.000 Punkten mit Kurs auf 11.350 Punkte.

Unter 10.850 Punkten direkt Kurs auf 10.600 und 10.500 Punkte. Über 10.850 Punkten erneuter Hochlauf bis 11.000 Punkte möglich.

Zahlreiche Gaps nach oben offen.

Aufwärtskorrektur beendet.

Um 10.500 Punkten nächster Fibonacci-Fächer im Monatschart.

Historische Saisonalität

