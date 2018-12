Sika AG / SIKA ERÖFFNET WERK IN GUATEMALA UND STÄRKT PRÄSENZ IN MITTELAMERIKA . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Sika hat in Palin im Grossraum Guatemala-Stadt ein neues Produktionswerk in Mittelamerika eröffnet und baut damit die Marktstellung in den aufstrebenden Ländern der Region weiter aus. Das lokal hergestellte Produktportfolio umfasst Betonzusatzmittel, Mörtelprodukte und Flüssigmembrane, die neben dem Heimmarkt auch in die benachbarten Länder Honduras und El Salvador geliefert werden. Sika hat in Palin in ein hochmodernes Werk investiert und die bisherigen Geschäftsaktivitäten in der Metropolregion Guatemala-Stadt am neuen Standort zusammengelegt und erweitert. Neu installiert wurden Fertigungslinien zur Produktion von Mörteln und acrylbasierten Flüssigmembranen. Bestehende Fertigungsanlagen für Betonzusatzmittel wurden verlagert und modernisiert. Mit der neuen Fabrik und dem angeschlossenen Lieferzentrum werden die bisherigen Kapazitäten versechsfacht. Optimale Produktionsprozesse und eine effiziente Logistik zeichnen die neue Fertigung aus, die bei steigender Nachfrage modular erweitert werden kann. Mit den integrierten Forschungs- und Entwicklungslabors, dem Kunden- und Lieferzentrum und den erweiterten Produktionslinien, baut Sika die Verfügbarkeit der innovativen Produktepalette und den Service für Kunden vor Ort weiter aus. Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Mit dem neuen Standort haben wir einen strategischen Hub in der Region geschaffen, der unserem Geschäft in Mittelamerika mit rund 36 Millionen Einwohnern weiteren Schub verleiht. Partizipieren wollen wir vor allem an den geplanten Investitionen in die Infrastruktur und in den Transportsektor, die neue Anlagen für die Wasserversorgung, Schulen sowie Brücken und Strassen umfassen." KONTAKT

