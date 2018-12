The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DL19UJ5 DT.BANK MTN 18/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TU5 NORDLB 2 PH.BD. 02/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US457187AB87 INGREDION 2026 BD00 BON USD N

CA XFRA US9128285R78 US TREASURY 2021 BD00 BON USD N

CA P6MB XFRA CA72765Q8829 PLATINUM GROUP METALS LTD EQ00 EQU EUR N

CA GOT XFRA CH0342399851 GOUR MEDICAL S.A. SF-,10 EQ00 EQU EUR Y

CA 0YW XFRA JP3126240005 ARTERIA NETWORKS CORP. EQ00 EQU EUR N