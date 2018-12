FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.12.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.12.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OXMM XFRA DE0008486531 DWS DEFENSIV PORTFOLIO 1 0.320 EUR

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.598 EUR

TUP XFRA US8998961044 TUPPERW.BRAND.CORP.DL-,01 0.603 EUR

ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.222 EUR

TNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.202 EUR

LGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.301 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.002 EUR

CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.470 EUR

STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.558 EUR

VIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.640 EUR

TNE5 XFRA ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 0.200 EUR

CMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.060 EUR

DGF XFRA CA26779X1015 DYNACOR GOLD MINES INC. 0.007 EUR

VJ6 XFRA BE0003678894 BEFIMMO S.A. 2.590 EUR

XFRA DE000HSH4ND1 HSH NORDBANK MZC 24 13/21 0.000 %

S0B XFRA MX01GS000004 GRPO SANBORNS SA DE CV B1 0.020 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.084 EUR

1YD XFRA US11135F1012 BROADCOM INC. DL-,001 2.348 EUR