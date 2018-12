Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Obersulm (pta005/17.12.2018/07:00) - Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 wurde am 9. Oktober 2018 eine vorläufige Ergebnismitteilung über einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro für die GUB Investment Trust veröffentlicht. Am 17. Dezember 2018 wurde der Jahresabschluss zum 30. September 2018 veröffentlicht. Dieser weist einen endgültigen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus.



In der Gewinn- und Verlustrechnung wirken Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 470 TEur. Gegenläufig waren Abschreibungen auf Kurswerte dieser Wertpapiere sind in Höhe von 690 TEur erforderlich.



Erträge aus dem Verkauf von Beteiligungen wurden in Höhe von 249 TEur erzielt und Ausschüttungen in Höhe von 860 TEur vereinnahmt. Zinsen wurden in Höhe von 43 TEur erlöst.



Abschreibungen auf Beteiligungswerte sind in Höhe von 2,4 Mio. Eur angefallen. Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen in Höhe von 150 TEur an. Das Geschäftsjahr 2018 schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,4 Mio. Eur ab. Der Netto Inventarwert (NAV) aller Vermögenspositionen der GUB Investment Trust wurde nach Feststellung des endgültigen Ergebnisses zum 30.09.2018 auf 3,29 Euro angepasst.



Am 21. Februar 2019 erfolgten die Veröffentlichung des Geschäftsberichts und die Einberufung der 20. ordentlichen Hauptversammlung.



