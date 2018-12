Medieninformation

Alexander Bockelmann wird CTO bei der Baloise Group

Basel, 17.12.2018. Mit der strategischen Phase "Simply Safe" ist die Baloise Group seit mittlerweile zwei Jahren auf dem Weg, die Basis für Versicherungsdienstleistungen der Zukunft zu legen. Um diese Transformation und die Digitalisierung mit der notwendigen Geschwindigkeit und Konsequenz voranzutreiben, hat der Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG entschieden, einen Konzernbereich "Group IT" zu schaffen. Diesem wird künftig Alexander Bockelmann als Mitglied der Konzernleitung in der Rolle als Chief IT Officer (CTO) vorstehen.

Der frühe Einbezug von Informatik und Technologie wird künftig noch entscheidender für den Geschäftserfolg der Baloise sein und ist somit von hoher strategischer Relevanz. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat der Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG entschieden, die bestehenden Konzernbereiche (KB) KB Finanz, KB Schweiz, KB Asset Management und KB Corporate Center mit dem Konzernbereich "Group IT" per erstes Quartal 2019 zu ergänzen. Dem neuen Konzernbereich wird Alexander Bockelmann als Chief IT Officer (CTO) vorstehen. Er wird direkt an CEO Gert De Winter rapportieren.

"Alexander Bockelmann ist ein ausgewiesener Experte für IT-, Digitalisierungs- und Transformationsthemen in der Versicherungsbranche mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung. Ich freue mich, dass die Baloise ihn für die anstehenden Aufgaben gewinnen konnte", so Gert De Winter, Group CEO.

Vor seiner Berufung zum CTO bei der Baloise Group war der promovierte Geowissenschaftler Dr. Alexander Bockelmann seit 2013 bei der UNIQA Insurance Group AG angestellt, zuletzt als Vorstandsmitglied in der Rolle des "Chief Digital Officer". Davor war er unter anderem für die Allianz sowie die Boston Consulting Group tätig. Herr Bockelmann wird seine Stelle bei der Baloise Group per 1. Februar 2019 antreten.

Weitere Informationen

CV Alexander Bockelmann (https://www.baloise.com/dam/jcr:b0f5ee1f-e643-4419-a407-afab776394be/cv-alexander-bockelmann.pdf) (PDF)

Medienmitteilung auf www.baloise.com (https://www.baloise.com/de/home/medien/news.html)

Wichtige Daten

07. März 2019: Medien- und Analystentelefon-Konferenz zum Jahresabschluss 2018



Medien- und Analystentelefon-Konferenz zum Jahresabschluss 2018 28. März 2019: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018



Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 26. April 2019: Generalversammlung der Bâloise Holding

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com (https://www.baloise.com/)

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations:Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations:Tel.: +41 58 285 81 81

