FRANKFURT (Dow Jones)--Der schweizerische Technologiekonzern ABB trennt sich von seinem Stromnetze-Geschäft. Der Käufer Hitachi übernehme zunächst gut 80 Prozent an dem Geschäftsbereich, der dabei mit 11 Milliarden US-Dollar bewertet werde, teilte der Züricher Konzern mit. ABB will 19,9 Prozent vorerst behalten und kann in drei Jahren eine Option zum Verkauf der restlichen Beteiligung an die Japaner ziehen.

Nutznießer des Spartenverkaufs sollen vorrangig die ABB-Aktionäre sein: Die Nettoerlöse aus dem Verkauf von 7,6 bis 7,8 Milliarden Dollar sollen über einen Aktienrückkauf oder über vergleichbare Maßnahmen an die Aktionäre fließen, wie ABB mitteilte. Über den möglichen Verkauf der ABB-Sparte war bereits seit geraumer Zeit spekuliert worden.

December 17, 2018 01:13 ET (06:13 GMT)

