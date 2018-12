Die Baader Bank hat die Aktie des Salz- und Düngerherstellers K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Am weltweit knappen Angebot an Kaliumsulfatdünger sollte sich bis Mitte 2019 wenig ändern, was auch der Grund für seine jüngste Hochstufung der Aktie gewesen sei, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 08:47 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-12-14/22:40

ISIN: DE000KSAG888