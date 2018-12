Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Markt war von fehlenden Impulsen die Rede. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,23 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen leicht um sechs Cent auf 51,26 Dollar.

Nach wie vor ist die Skepsis groß, dass die unlängst beschlossene Förderkürzung des Ölkartells Opec und verbündeter Staaten ausreicht, um den Ölmarkt ins Gleichgewicht zu bringen. Derzeit besteht ein Überangebot, das die Rohölpreise seit Anfang Oktober um 30 Prozent hat einbrechen lassen. Die Internationale Energieagentur IEA hatte in der vergangenen Woche gewarnt, dass die Ölmärkte auch im kommenden überversorgt sein könnten.

Zusätzlichen Druck erfahren die Erdölpreise durch die sich eintrübende globale Konjunktur. Dies spricht für eine eher verhaltene Nachfrage nach Öl und Ölprodukten wie Benzin. Zuletzt hatten vor allem Wirtschaftsdaten aus Europa und China enttäuscht, wohingegen sich die Wirtschaft der USA nach wie vor überwiegend robust präsentiert./bgf/fba

