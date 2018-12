Timeless Hideaways GmbH: Geplante vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe erst in 2019 DGAP-Ad-hoc: Timeless Hideaways GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Strategische Unternehmensentscheidung Timeless Hideaways GmbH: Geplante vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe erst in 2019 17.12.2018 / 08:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Timeless Hideaways: Geplante vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe erst in 2019 München, 17. Dezember 2018 - Das Münchner Immobilienunternehmen Timeless Hideaways GmbH beabsichtigt unverändert - wie bereits Ende September 2018 veröffentlicht - ihre am 1. August 2024 fällige Anleihe vorzeitig zu tilgen. Mit Bündelung sämtlicher Aktivitäten unter dem Dach der neu gegründeten Timeless Luxury Group AG mit Sitz in der Schweiz ist geplant, dass die bisher operativen Timeless Gesellschaften, darunter auch die Timeless Hideaways GmbH, ihren Betrieb in naher Zukunft vollständig einstellen und anschließend liquidiert werden. Die Emittentin erwägt deshalb sämtliche bisher ausgegebenen Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A2DALV1 / WKN: A2DALV) vorzeitig zurückzuzahlen. Aufgrund von in den letzten Wochen dazu geäußerten Bedenken von Seiten institutioneller und privater Anleihegläubiger hat das Management ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, um die unterschiedlichen Wege zu einer vorzeitigen Rückzahlung zu analysieren, zu bewerten und letztlich rechtssicher umzusetzen. Das Ergebnis wird in den ersten Monaten des Jahres 2019 erwartet. Aus diesem Grund werden - entgegen der bisherigen Ankündigung - die Details und Modalitäten für die geplante vorzeitige Rückzahlung voraussichtlich im Laufe des 1. Quartals 2019 veröffentlicht. Kontakt: Michael Gössl, Geschäftsführer Maximilianstrasse 13 80539 München Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die TIMELESS LUXURY GROUP: Die TIMELESS LUXURY GROUP besteht aus mehreren Gesellschaften: Timeless Hideaways GmbH: Timeless Hideaways ist Anbieter exklusiver Luxusvillen und Luxuschalets, die unter der Marke TIMELESS HIDEAWAYS in Kooperation mit TUI, dem größten Touristikkonzern Europas, vermarktet werden. Projektentwicklung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf erfolgen aus einer Hand. Dabei arbeitet Timeless Hideaways mit ausgewählten Architekten, Designern sowie Partnern aus der Immobilienbranche zusammen. Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS, bei denen Design, Luxus und Lifestyle eine überragende Rolle spielen. Timeless Properties GmbH Timeless Properties betreibt die beiden Luxus-Ferienvillen TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser und TIMELESS HIDEAWAY Zell am See. Außerdem realisiert das Unternehmen weitere, über den Immobilienbereich hinausgehende Projekte im Luxussegment unter der Marke TIMELESS, unter anderem Yachten der Marke TIMELESS YACHTS. Mit der TIMELESS SELECTION, einer Auswahl edler Spirituosen, Zigarren und Weine, ist TIMELESS offizieller Partner der legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Die Property Ventures GmbH, Köln, hält 26% an der Timeless Properties GmbH. Timeless Projects GmbH Timeless Projects, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Timeless Homes GmbH, betreibt in Kooperation mit Kofler & Kompanie, einem der renommiertesten Unternehmen der Catering- und Eventbranche, das Clubschiff MS CATWALK, das vom PORSCHE DESIGN STUDIO gestaltet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com

Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP:
max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Marienplatz 2
80331 München
Tel.: +49 89 139 2889 0
mailto: m.fischer@max-em.de Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2017/2024 der TIMELESS Hideaways GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') am 29.06.2017 gebilligten Wertpapierprospekts sowie etwaige Nachträge. Der am 29.06.2017 gebilligte Wertpapierprospekt sowie etwaige Nachträge sind bei der TIMELESS Hideaways GmbH, Maximilianstraße 13, 80539 München sowie als Download auf ihrer Homepage www.timeless-luxury.com kostenfrei erhältlich. 17.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Kontakt:
Michael Gössl, Geschäftsführer
Maximilianstrasse 13
80539 München