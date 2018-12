Asiens Aktienmärkten haben sich am Montag überwiegend von ihren jüngsten Verlusten erholt. Insbesondere in Japan ging es mit den Kursen nach oben. Am Freitag hatte noch die Sorge vor einer deutlichen Abschwächung der Weltwirtschaft die Börsen belastet.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg am Montag um 0,62 Prozent auf 21 506,88 Punkte. Der japanische Leitindex profitierte vom recht schwachen Yen, der Exporte begünstigen kann. Besonders gefragt waren aus Sektorsicht die Aktien von Basiskonsumgüterherstellern.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands hingegen gab um 0,15 Prozent nach. In Hongkong legte der Hang Seng zuletzt um 0,20 Prozent zu./la/fba

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

