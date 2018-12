(JK-Trading.com) - Der DAX hat am Freitag eine kleine Achterbahnfahrt hingelegt, beendete den Tag zum Schluss von Donnerstag allerdings mit einem Minus. Durch schwache Vorgaben aus Asien eröffnete der DAX am Freitagmorgen bereits unter dem kurzfristig relevanten 10.880er Level, lief dann in der Tat die 10.730/750er Region an, konnte diese allerdings verteidigen. Etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...