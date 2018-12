Die Deutsche Bank liegt vorbörslich an der DAX-Spitze. Es gibt Gerüchte, dass das Emirat Katar seinen Anteil an dem deutschen Geldinstitut aufstocken könnte. Diese Spekulation begann mit einem Satz von Yousuf Mohamed al-Jaida. Dem Handelsblatt gegenüber sagte er, Katar wolle in eine große deutsche Finanzinstitution investieren. Au ...

Den vollständigen Artikel lesen ...