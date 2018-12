Wien (www.anleihencheck.de) - In der Vorweihnachtswoche ist der Datenkalender in den USA noch einmal gut gefüllt, so die Analysen der Raiffeisen Bank International.Besonderes Augenmerk dürften die Marktakteure auf die Zahlen zu den persönlichen Konsumausgaben für November richten (Fr). Im zweiten und dritten Quartal habe die Stärke der US-Wirtschaft vor allem auf einem starken privaten Konsum beruht. Abschwächungstendenzen hier dürften die Märkte verschnupft aufnehmen. Für November seien diese nach Meinung der Analysten aber nicht zu erwarten. Sie würden mit einem erneut soliden Anstieg im Vormonatsvergleich um 0,3% rechnen. Da sie beim Deflator des privaten Konsums im Vormonatsvergleich mit einer Stagnation rechnen würden, dürfte das Plus in realer Rechnung ebenfalls sehr solide 0,3% p.m. betragen. ...

