Ohne nennenswerte EUR Platzierungen letzte Woche konnte auf Indexebene eine leichte Einengung der Risikoprämien am Credit-Markt verzeichnet werden. Ratings: Moody's senkte u.a. das Anleiherating der Aldesa Financial Services (Grupo Aldesa) um eine Stufe auf B3 mit stabilem Ausblick. Als Hauptgründe für diesen Schritt nannte die Ratingagentur eine sich in Q3 2018 abschwächende Cashflow- Generierung und eine zwar als angemessen zu bezeichnende Liquiditätssituation, die jedoch aufgrund der kurzfristigen Zusammenstellung (Reverse-Factoring-Linien) ein gewisses Risiko einer Nichtverlängerung trägt. Bereits am Donnerstag bestätigte Moody's das B2 Unternehmensrating von Lecta S.A., senkte aber, aufgrund einer ...

